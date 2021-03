Nye Death's Door slippes til PC og Xbox senere i år

Ett av de mer interessante spillene som ble vist frem under fredagens indiepresentasjon fra Microsoft var et lite eventyr ved navn Death's Door. I denne actionperlen får vi nemlig spille som en dødsbringende kråke som har som oppdrag å høste folks sjeler, men alt settes på vent en dag når vår lille fjærdekte venn befinner seg i en verden som enda ikke kjenner til begrepet død. her venter altså episke kamper med skapninger som har kunnet vokse seg sterke uten frykt for et forkortet liv, og det er din jobb å gjenopprette balansen.

Death's Door lanseres i løpet av sommeren til PC og Xbox, og du kan sjekke ut den første traileren nedenfor.