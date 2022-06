Nye detaljer om kampene og verdenen i Sonic Frontiers

HQ

Under dagens Nintendo Direct Mini fikk vi endelig litt mer informasjon om det kommende Sonic Frontiers. Den nye videoen presenterte det blå pinnsvinets eventyr på Nintendo Switch, og bekreftet at også denne versjonen kommer til til høsten.

Vi fikk også et glimt av spillets kampsystem basert på sikte- og kjedekomboer for å multiplisere skade på fiender, samt et motangrep som kan brukes til å avvise skade. Det har også blitt nevnt at man må oppgradere evnene til Sonic for å forbedre hastigheten og angrepskraften som trengs for beseire de mange forskjellige fiendene og utforske ruiner på Starfall Islands, samt det nye området kalt Cyberspace i søken på mystiske nøkler som ser ut til å være en sentral del av eventyret. Disse Cyberspace-nivåene kan likne litt mer på de klassiske såkalte sonene vi ellers er vant til i Sonic-spillene.