Nye detaljer om Martin Scorseses Jesus-film er avslørt

HQ

Etter det enorme arbeidet med å lage filmen Killers of the Flower Moon er Martin Scorsese nå på enda mer usikker grunn når han tar fatt på en film om Jesus.

I en samtale med LA Times gikk Scorsese nærmere inn på hva vi kan forvente oss av denne filmen, og hvordan den forhåpentligvis ikke vil få verdens kristne til å reise seg mot ham.

"Jeg prøver å finne en ny måte å gjøre det mer tilgjengelig på og fjerne den negative belastningen som har vært forbundet med organisert religion", sa Scorsese. "Akkurat nå sier du ordet 'religion', og alle er i harnisk fordi det har mislyktes på så mange måter. Men det betyr ikke nødvendigvis at den opprinnelige impulsen var feil. La oss gå tilbake. La oss tenke over det. Du vil kanskje avvise det. Men det kan gjøre en forskjell i hvordan du lever livet ditt - selv om du avviser det. Ikke avfei det uten videre. Det er alt jeg snakker om. Og jeg sier det som en person som fyller 81 år om et par dager."

Han avslørte også at filmen for det meste vil foregå i moderne tid, og at den vil være basert på Shūsaku Endōs bok A Life of Jesus. Den samme forfatteren skrev Silence, som Scorsese brukte til et annet filmmanus.

Filmen blir rundt 80 minutter lang, noe som blir regissørens korteste spillefilm. Det er heller ikke lenge til han må ta fatt på denne utfordringen, for produksjonen skal etter planen starte senere i år.