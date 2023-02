Nye DualSense-kontrollere kan være på vei

HQ

To nye, uanmeldte DualSense-kontrollerfarger har blitt oppdaget online på PlayStation-reparasjonssiden.

De ekstra fargene ble først oppdaget av Reddit-brukeren Loyal_Frost, som etter å ha fylt ut detaljer på PlayStation-støttesiden for å reparere DualSense-kontrolleren, oppdaget en rullegardinmeny som ba forbrukerne velge farge.

Blant fargene vi allerede har for DualSense, er det også alternativer for Metallic Gray og Metallic Red, noe som betyr at vi snart kan få offisielle kunngjøringer for disse fargealternativene.