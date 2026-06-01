Nye EU-krav vil gjøre det enklere å inspisere elbilbatterier

HQ

Da elbiler først begynte å bli populære, var det ofte problemer med batterier som hadde kort levetid, og mange var bekymret for å måtte bytte ut disse dyre komponentene. I moderne elbiler er ikke dette problemet på langt nær like stort, og tester viser at batteriene varer mye lenger enn folk tror, men EU ønsker at alle som kjøper en elbil, skal vite hva de får og føle seg trygge på kjøpet.

Derfor vil det fra 18. februar 2027 kreves et batteripass for både rene elbiler og hybrider, noe som vil gjøre det enkelt å få oversikt over både batteriets levetid og ytelse. Tanken er at batteriets kvalitet skal være tydelig angitt i prosent, slik at også de uten teknisk kompetanse kan gjøre sammenligninger.

Biler som allerede kjører på veiene våre, vil ikke bli berørt, men for alle batteridrevne biler vil dette kravet tre i kraft fra og med 29. november i år (selv om selve passet vil bli innført noen måneder senere).