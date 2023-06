Nye Fable lar oss utforske kjempenes verden i trailer

HQ

Med tanke på alle forventingene og ryktene rundt Xbox Games Showcase lurte mange på hvilket spill som skulle få æren av å starte sendingen. Svaret viste seg å være rebooten av en klassiker.

For det var altså Fable som fikk kveldens første trailer, og den starter med å bekrefte at serien fortsetter å ha velkjente skuespillere i seg. Det er nemlig The IT Crowds Richard Ayoade som starter moroa som en slags forteller. Etter hvert viser det seg at han er mer enn det siden Ayoade er en kjempe i spillet, noe som gir Playground mulighet til å vise at grafikken er langt bedre enn originalene med veldig detaljerte omgivelser mens vår helt i vanlig størrelse prøver å bekjempe giganten i hans grandiose hjem. Ikke at alt blir slåssing mot kjemper. Vi får også klipp av rolige turer i nydelige omgivelser, bruk av både sverd og magi mot vanlige folk og en solid dose britisk humor. Utviklerne fremhever også i en pressemelding av spillet fortsatt vil ha et stort fokus på valgmuligheter, men mer om dette skal avsløres før spillet lanseres en gang i fremtiden.