Nye Fire Emblem Warriors: Three Hopes-bilder teaser mer av den mystiske nye karakteren

Nintendo overrasket i deres nyeste Direct da de annonserte Fire Emblem Warriors: Three Hopes, en musou-spinoff basert på det suksessfulle Three Houses med en ny fortelling og en ny karakter, og annerledes gameplay enn originalspillene.

Amazon Japan la nylig ut tre nye skjermbilder fra spillet, og selv om de ikke viser spesielt mange interessante detaljer, antyder de at vi skal få spille som den mystiske lillahårede karakteren som vi tidligere har sett på omslaget sammen med den kvinnelige versjonen av Byleth.

Bildene viser også en slags spisesal, et møtested som ligner på Three Houses hvor du kan snakke med andre karakterer og finne ut mer om dem og en slags oppdragsmeny, hvor du kan se ulike territorier erobret av blå eller røde fraksjoner.

Det er også et glimt av et kart som viser ulike enheter som beveger seg rundt. Three Hopes vil la oss hakke løs som villmenn på slagmarken, men det er tydelig at utviklerne ikke har glemt seriens strategiske røtter. Vi får nok vite mer om spillet snart, ettersom det har lansering på Switch 24. juni.

Takk, NintendoEverything