Nye Lego Bricktales utfordrer kreative byggere med sjarmerende diorama-oppgaver

Utgiveren Thunderful introduserte oss nylig for et nytt Lego-spill laget av et studio ved navn ClockStone Software. I lego Bricktales ber bestefaren vår - en oppfinner selv - oss om å fikse forskjellige ting i fornøyelsesparken hans. Vi får et merkelig verktøy som vil hjelpe oss på veien, men det må lades opp med jevne mellomrom ved å løse andres problemer. Spillet tar oss gjennom forskjellige Lego-dioramaer hvor vi får prøve oss på en rekke fysikkbaserte utfordringer.

På hvert brett får vi bare en håndfull legoklosser som skal brukes for å løse et spesifikt problem. Når man fullfører et oppdrag låser man opp en sandkassemodus for å prøve ut nye ideer med færre begrensninger. Man kan også samle klær som kan brukes til å tilpasse karakteren.

Lego Bricktales skal utgis i løpet av 2022, men vi vet fortsatt ikke hvilke plattformer det kommer til. Traileren gir dog et godt inntrykk av hvordan det hele fungerer og du kan se den selv nedenfor.