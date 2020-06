Du ser på Annonser

Onsdag neste uke får vi endelig se mer av Marvel's Avengers. Spillets creative director Shaun Escayg postet nylig et innlegg om saken på Twitter og fortalte at den planlagte traileren nå er ferdig samtidig som at han delte et nytt skjermbilde. Der får vi se Avengers-gjengen iført drakter vi ikke har sett tidligere.

Sjekk ut de nye draktene nedenfor og fortell gjerne hva du synes om designene.