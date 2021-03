Nye offisielle skjermbilder fra Gothic Remake

Du ser på Annonser

Hva som startet med en kort demo endte med at THQ Nordic annonserte en remake av deres første Gothic-spill til PC og konsoll. Demoen skulle teste om det var interesse for en sånn remake, og det var det åpenbart i høy grad. Det er et helt nytt studio som står bak remaken, og det virker som at de er godt i gang. Nå har vi fått noen flotte nye skjermbilder takket være Steam.

Den offisielle Steam-siden til spillet er nemlig live nå, og med det kom de første offisielle skjermbildene. Det er ikke så mye informasjon å hente fra disse, men de forsikrer oss i hvert fall om at produksjonen går framover. I det originale spillet tar man rollen som en navnløs helt, som blir fanget i kampen mellom mennesker og orker, og man må flykte fra å bli holdt fanget i en gruve.

Gothic var en stor suksess og fikk to etterfølgere, og selv om vi ikke vet hva denne remaken kommer til å inneholde, så har vi høye forventninger, da THQ Nordic tidligere har vært tro mot sine originale titler i sine remakes.