Nye og gamle zombiegjenger kolliderer i Call of Duty: Black Ops 7s siste filmsekvens

Nå som historien om Call of Duty: Black Ops 6s Zombies -modus er i bøkene, er alle øynene rettet mot Black Ops 7 og hvordan hendelsene vil fortsette etter kampen på toppen av Janus Towers. Selv om vi ikke vet det med sikkerhet før 14. november når spillet lanseres i sin helhet, har en filmtrailer for modusen blitt delt, som avslører at den vil tilby en utvidet liste og at teamet må møte en ny og skremmende ondskap.

Totalt kan vi forvente at Black Ops 6 -teamet bestående av Grigori Weaver, Dr. Elizabeth Grey, Major Mackenzie "Mac" Carver og Maya Aguinaldo kommer tilbake, men nå får de støtte av de kjente favorittene Tank Dempsey, Takeo Masaki, Nikolai Belinski og Dr. Edward Richtofen.

Når det gjelder hva vi kan forvente oss av historien, får vi vite at hendelsene på Janus Towers har ført til at gjengen har blitt dratt inn på Dark Aether, der de nå er fanget og prisgitt en ny totembærende cowboy som ser ut til å suge de åtte karakterenes sjeler ut av kroppene deres. Dette ser ut til å legge opp til et plot der de må finne og konfrontere cowboyen for å gjenvinne sin menneskelighet.

Dette er alt dette vi har utledet, da vi blir bedt om å forvente mer og spesifikk informasjon så snart neste uke når en annen Call of Duty-blogg faller og serverer detaljene om "omfattende spill, systemer, fiender og funksjonsinnhold som kommer til Black Ops 7, direkte fra Treyarch Zombies Team!"

Sjekk fortsatt ut filmtraileren nedenfor og gjør av den hva du kan.