Nye Samsung A-modeller har blitt annonsert

Samsung har avduket to nye smarttelefoner av A-modell. De to enhetene kommer med et hovedkamera på 50 MP, samt makro- og telekamera. De drives også av et 5000Ah-batteri som er lovet å vare i opptil to dager.

Galaxy A25 5G gir deg 6,5" FHD+, 120Hz AMOLED med 1000 nits på maks. Superlading er tilgjengelig, noe som gir deg full lading på bare 30 minutter.

Galaxy A05s gir deg derimot en 6,7-tommers Infinity-V-skjerm med 90 Hz oppdateringsfrekvens.

Priser og tilgjengelighet :