Nye scener fra Wonder Man, Marvel Zombies, Daredevil: Born Again og mer i ny Marvel 2025-trailer

Selv om vi ikke har sett så mye fra MCU i år, kommer giganten innen tegneseriefilmer og -serier opp på hesten igjen i 2025. Vi har en ny Captain America, Thunderbolts-filmen og Fantastic Four på lerrettet neste år, men også på TV-siden er det mye å glede seg til.

I traileren nedenfor kan du se klipp fra Daredevil: Born Again, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, Ironheart, Marvel Zombies, Wonder Man, What If sesong 3, og mange andre prosjekter å se frem til. Som forventet er det flott å se Daredevil tilbake i aksjon, men det som ser ut som en overraskende interessant serie er Wonder Man.

Selv ut fra den korte filmen vi fikk, ser det ut til at Wonder Man vil introdusere oss for Trevor Slattery fra Iron Man 3 på nytt, samt fokusere på en mann som prøver å sikre seg rollen som Wonder Man. Kanskje dette kan ende opp med å bli et selvreflekterende prosjekt fra Marvel. Vi får se.