Nye Skate gir oss nyheter om Flick-It-systemet, historien og musikken

HQ

På Summer Game Fest-presentasjonen fikk vi nyheten om at Skate skulle gi konsollspillere sjansen til å sjekke ut spillet senere i år, og nå har vi i en ny utvikleroppdatering fått ekstra detaljer om hva som er endret og hva som vil bli lagt til i fremtiden.

For det første blir Flick-It-systemet omarbeidet. I hovedsak er dette for å sikre at triksene dine alltid føles tilfredsstillende, enten du går for noen enkle bevegelser eller dødsfiendtlige stunts. I tillegg til deilige triks, vil du også kunne få tilpasningsbelønninger ved å spille Skate, noe som gir deg muligheten til å lage din egen unike skater.

Byen San Vansterdam får også mye kjærlighet i Skate. Den får sin egen unike fortelling, og utviklingsteamet hos Full Circle har lagt ned mye arbeid i å få den til å føles som en ordentlig by å utforske.

Det legges også mye arbeid i lydsporet, som Full Circle hevder ikke vil bli kjedelig selv etter flere måneders lytting, og som vil endre seg basert på hva du liker å høre på. Sjekk ut hele videoen nedenfor: