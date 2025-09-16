Nye stasjonære PCer i Acers Nitro-serie

HQ

Acer beskriver sine nye Nitro 70- og Nitro 50-datamaskiner som «bygd for hardcore-spillere og spillentusiaster». De starter sterkt med Acer Nitro 70 (N70X3D-100), som er utstyrt med en AMD Ryzen 9 9950X3D, et NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU, opptil 128 GB DDR5 RAM og opptil 2 TB SSD.

Acer Nitro 50 (N50-100) er en litt rimeligere serie, der toppmodellen gir deg en AMD Ryzen 7 8700G CPU, et NVIDIA RTX 5080 GPU, opptil 128 GB DDR5 RAM og opptil 2 TB SSD.

Alle datamaskiner bruker Acers CycloneX 360-kjølesystem, som sies å levere 15 % mer luftstrøm enn tidligere versjoner. Nitro 70 har også en 360 mm væskekjøler for CPU-en. Chassiset har et herdet glassvindu, tilbyr Wi-Fi 7, AI-verktøy, ARGB-belysning og et volum på bare 45 liter. I tillegg er 65 % av plasten resirkulert.

Selv om stasjonære datamaskiner i Acers Nitro-serie ikke er noe nytt, ser det ut til at de har redesignet hele maskinen fra grunnen av.

Det finnes ingen lokale priser ennå, men det finnes allerede en full produktside på nett - så jeg antar de kommer i butikkene snart.