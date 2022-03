Nye Steam Deck-bestillinger sendes ut tidligst i oktober

HQ

I teorien kan du allerede i dag ha fått tak i en Steam Deck - men det innebærer at du bestilte veldig, veldig tidlig eller kjøpte en fra eBay til blodpris. Så spørsmålet er; når kan du få din enhet om du ikke oppfyller noen av disse to kravene?

Svaret er at du må være forberedt på en lang ventetid. WCCFTech bekrefter at Valve ikke kommer til å kunne ta imot flere nye bestillinger og at de som har blitt bestilt nå ikke kan sendes ut før tidligst i oktober. Dette er dog kun et estimat og det kan hende de får sendt de ut litt tidligere, men det er også mulig det blir senere. Du må altså regne med å sannsynligvis vente til godt inn i 2023 for å få tak i en om ikke du har fått bestilt ennå.