Nye Stellar Blade detaljer har blitt avslørt

Stellar Bladeeller Project Eve som det het i 2021, virket som et lovende actionrollespill til PS5 da det først ble avslørt. Vi har imidlertid nesten ikke hørt noe om spillet siden den gang.

Det har vi ikke hørt noe om før nå, for en ny PlayStation Store-liste bekrefter at Stellar Blade er et postapokalyptisk sci-fi-actionrollespill uten flerspillerkomponenter. Det betyr at det ikke finnes noe Battle Pass eller mikrotransaksjoner. Spillet kommer også i en fysisk versjon med diskett når det lanseres.

Historien dreier seg om Eve, som må nøste opp i fortidens mysterier etter at den menneskelige sivilisasjonen er ødelagt av en tvang kalt NA:tive. Spillet kommer til å være fartsfylt, med mange episke bosskamper.

Sony har ikke oppgitt noen utgivelsesdato, noe som ikke høres bra ut for en utgivelse i 2023. Med tanke på hvor mange fantastiske (pun intended) spill vi allerede har hatt i år, har vi imidlertid ikke noe imot at dette blir en del av 2024-listen.