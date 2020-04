Nye trailere presenterer to av karakterene i Xcom: Chimera Squad

Ganske ut av det blå løftet utvikleren Firaxis Games nylig sløret for et helt nytt Xcom-spill, nemlig Xcom: Chimera Squad, som virker som en halv-etterfølger til Xcom 2. Spillet kommer faktisk allerede senere denne uken, og nå kan du lære masse mer om karakterene du får styre.

For denne gangen er det ikke et lag du selv skaper, men et sett designede karakterer, og to av dem heter Godmother og Terminal, som blir presentert i de to trailerne nedenfor.

Gleder du deg til Xcom: Chimera Squad?

Du ser på Annonser