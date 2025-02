Resident Evil-serien fortsetter å selge som varmt hvetebrød

HQ

I forbindelse med sin siste kvartalsrapport har Capcom benyttet anledningen til å oppdatere sin såkalte Platinum Titles -liste. Takket være denne vet vi nå at selskapets Resident Evil -spill fortsetter å selge mye til tross for at det ikke er annonsert noen nye spill.

Både Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil Village har solgt 400 000 eksemplarer hver i løpet av det siste kvartalet, og førstnevnte ligger nå på 14,4 millioner solgte eksemplarer og sistnevnte på 10,9 millioner eksemplarer. Tallene oppdateres 31. desember og inkluderer dermed julesalget 2024.

Vi vet ikke hva det neste spillet i serien blir. Mange håper selvsagt på Resident Evil 9, men det har gått mange rykter i det siste om at det i stedet er en nyinnspilling av Resident Evil Zero vi kan vente oss.