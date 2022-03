Nyhetsfylte E3 2022 kanselleres på alle mulige måter

HQ

Med en gang Entertainment Software Association bekreftet at det ikke ville bli en fysisk Electronic Entertainment Expo, den nyhetsfylte uken som er et høydepunkt for mange hver sommer, hevdet mange at sjansen var tilnærmet null for å få til noe digitalt. Dette viser seg å stemme.

ESA forteller i en pressemelding at E3 2022 også kanselleres digitalt. De lover uansett å komme tilbake sterkere neste år, noe jeg ikke er alene om å tvile sterkt på. Dette skyldes blant annet at Geoff Keighley Summer Game Fest-ordning har blitt stadig bedre disse to årene og at stadig flere spillselskaper heller har sine egne nyhetsfylte streamer. Disse vil fortsette i år også, for Keighley har allerede bekreftet at Summer Game Fest kommer tilbake i juni. Vi får uansett se hva både denne sommeren og neste bringer.