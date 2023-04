Nyinnspilling av Moana annonsert av Dwayne Johnson

HQ

Det er ingen ringere enn Maui selv, eller Dwayne Johnson som hans virkelige navn er, som nettopp kunngjorde at Disney for tiden jobber med en live-action-nyinnspilling av Moana.

Dwayne Johnson vil produsere og, som du kanskje forventer, også spille rollen som Maui igjen. Handlingen vil også være den samme som i 2016-versjonen, men det er fortsatt uklart om flere skuespillere enn Johnson vil gjenta rollene sine. Det er heller ingen premieredato i skrivende stund.

Johnson har dette å si om saken:

"Jeg er dypt ydmyk og overveldet av takknemlighet for å bringe den vakre historien om Moana til storskjemen i live-action Denne historien er min kultur, og denne historien er illustrerende for vårt folks nåde og krigerstyrke. Jeg bærer denne kulturen stolt på huden og i sjelen min, og denne enestående muligheten til å gjenforenes med Maui, inspirert av mana og ånd av min avdøde bestefar, High Chief Peter Maivia, er en som går veldig dypt for meg. Jeg vil takke mine partnere i Disney for deres sterke engasjement for denne spesielle bestrebelsen, fordi det ikke er noen bedre i verden for oss enn å hedre historien om vårt folk, vår lidenskap og vårt formål gjennom musikken og dansen som er kjernen i hvem vi er som polynesiske folk. "

Trenger vi flere live-action-nyinnspillinger av Disney-produksjoner, eller bør det legges mer innsats i å skape nye opplevelser?