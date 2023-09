Nyinnspillingen av The Crow får premiere neste år

HQ

Forbannelsen over The Crow ser ut til å være høyst reell, i hvert fall for skeptikere og overtroiske. Etter at klassikeren fra 1994 ble rammet av en tragedie, der Brandon Lee, Bruce Lees sønn, ble drept i en ulykke på settet, har rebooten, med Bill Skarsgård i hovedrollen, møtt en rekke utfordringer, blant annet å faktisk bli lansert.

For selv om filmen er ferdig innspilt og klar til å bli redigert og deretter utgitt, var det frem til i går ikke noe produksjonsselskap som hadde fått i oppdrag å gi ut filmen. Nå melder imidlertid Deadline at Lionsgate har inngått en åttesifret avtale som innebærer at produksjonsgiganten kjøper rettighetene til filmen og planlegger premiere allerede neste år (2024).

Filmen blir en gjenfortelling av originalen, som i sin tur er en filmatisering av en grafisk roman av James O'Barr, der en mann blir brutalt myrdet før han kommer tilbake fra de døde for å hevne sin egen og sin forlovedes død.

Gleder du deg til at The Crow kommer tilbake?