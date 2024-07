Nyobolt har avduket en elbil som kan lades på mindre enn fem minutter

HQ

En av de største hindringene for elbiler, som gjør at folk er skeptiske til dem selv i dag, er batteriene og hvordan de lades opp. I motsetning til biler med forbrenningsmotor og hybrider, som bruker vanlig drivstoff som er lett tilgjengelig fra bensinstasjoner over hele verden, krever elbiler mindre vanlige ladestasjoner som ofte bruker minst 30 minutter på å lade opp batteriene nesten helt opp til grensen.

Denne teknologien blir stadig bedre, og det neste selskapet som ønsker å ta et stort skritt fremover på elbilområdet, er Nyobolt, som nå har avduket en prototypbil som kan lade batteriet fra 10-80 % på mindre enn fem minutter ved hjelp av hurtiglading på en aktuell stasjon.

Nyobolt opplyser at denne ladehastigheten krever minst en 350 kW likestrømslader, men selv med dette i tankene er prosessen her fortsatt dobbelt så rask som noen konkurrent på markedet. Nyobolt hevder til og med at batteriet de har utviklet, ikke har den nedbrytningen som man ofte ser med litium-ion-batterier.

Nyobolt sier at batteriet er et 50Ah 35kWh-batteri som kan levere en rekkevidde på 155 miles, og den nøyaktige ladetiden fra 10-80% er fire minutter og 37 sekunder.

Nyobolts direktør for batterisystemer for kjøretøy, Shane Davies, sier: "Nyobolt fjerner hindringen med treg og upraktisk lading, og gjør elektrifisering tiltalende og tilgjengelig for dem som ikke har tid til lange ladetider eller plass til en hjemmelader."

Gjør denne utviklingen deg mer tilbøyelig til å kjøpe en elbil?

