Nyt den store skjermopplevelsen med Epsons EH-TW6250-projektor.

Hvis du er på utkikk etter en alternativ seeropplevelse til vanlig TV, kan fokuset i vår siste episode av Quick Look være av interesse for deg. Vi har nemlig fått tak i Epson EH-TW6250-projektoren, et kraftig system som kan vise 4K PRO-UHD-innhold med en maksimal lysstyrke på 2800 lumen. Det sier seg selv at den bør kunne dekke de fleste av dine visningsbehov.

Hvis du vil vite mer om Epson EH-TW6250-projektoren, kan du se den nyeste Quick Look -episoden nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen, eller du kan lese vår fullverdige anmeldelse her.