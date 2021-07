Nytt Assassin's Creed tar inspirasjon fra Fortnite og GTA V

Assassin's Creed-spillene har fra første stund solgt godt, men Assassasin's Creed sitt fokusskifte over til mer rollespillaktige deler med Assassin's Creed: Origins i 2017 økte salget drastisk. Siden den gang har vi fått lignende spill som Assassin's Creed Odyssey og Assassin's Creed Valhalla, så Ubisoft føler tydeligvis at tiden er inne for store endringer igjen.

Etter lang tid med troverdige rykter har nemlig pålitelige Jason Schreier bestemt seg for å bekrefte at Ubisoft Quebec og Ubisoft Montreal, skaperne av henholdsvis Odyssey og Valhalla, har gått sammen for å lage et massivt spill som foreløpig går under kodenavnet Assassin's Creed Infinity, noe som passer med det mine kilder har hevdet.

Grunnen til navnet er at planen foreløpig er at dette spillet ikke vil ta oss til ett bestemt sted i en spesifikk periode, men i stedet ta serien inn i skikkelig "Live Service"-land ved å stadig få mer og nytt innhold som tar oss til nye steder og tider. Se på det som hvordan Fortnite stadig endrer på kartet sitt eller Grand Theft Auto Online introduserer nye steder og historier. Enkelt sagt skal det bli mulig å bestemme hvor og når Animus-maskinene tar oss. For eksempel vil Assassin's Creed Infinity kanskje la oss utforske Frankrike under revolusjonen og føydale Japan når det lanseres, før India, Spania eller lignende legges til måneder og år senere.

En talskvinne for det franske selskapet bekrefter at noe kalt Assassin's Creed Infinity vil "overgå forventningene til fans som har håpet på en mer sammenhengende tilnærming" i Assassin's Creed-universet. Vagheten skyldes ikke bare at store selskaper sjelden ønsker å kommentere rykter og lekkasjer, men også at prosjektet fortsatt er såpass langt unna at mye kan forandre seg. Det kan være småtteri som hvordan kamp- eller parkour-systemene fungerer til at selskapet endrer totalt mening og bare gir oss ett bestemt sted i starten. Hovedpoenget er uansett at Ubisoft ønsker å gjøre Assassin's Creed mer onlinefokusert med gradvise endringer fremfor at gigantstudioene deres bruker år på ett bestemt spill.

