Nytt Backbone-spill slippes i 2022

Utvikleren EggNut har annonsert at de slipper et nytt Backbone-spill neste år. Det utspiller seg i samme univers som originalspillet som ble lansert tidligere i år, som ble finansiert via Kickstarter i 2018, men vi har fortsatt ikke fått vite hva slags spill det er, annet enn at det skal være "more gay".

Dette er hva EggNut hadde å si om den nye Backbone-tittelen:

"NEW BACKBONE GAME

2022

we can't tell you whether it's a sequel or a prequel or a racing game just yet. but please know that it's more gay

oh, and also.... geezers WILL return".

Det er mye å spekulere i utifra denne informasjonen, men det virker som at vi absolutt kan regne med mer fra gåsefolket (Geezers), og utifra tweetens inkluderte bilde (nedenfor) å dømme ser det ut til at vi får et gjensyn med seriens post-noir-pikselkunststil.

Om du ikke allerede har spilt Backbone kan du se det i livestream-reprisen nedenfor.