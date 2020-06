Nytt Batman-spill vil vises frem i august

Som jeg skrev i Secret Summer Games-artikkelen min var jo planen egentlig Warner Bros. Montreals plan å vise oss Batman-spillet de jobber på under E3-messen, men etter kanselleringen av showet ble selskapet tvunget til å tenke annerledes. Nå vet vi når én av erstatningene vil finne sted.

Warner Bros. avslører nemlig i en pressemelding at de vil ha en spesiell DC-stream klokken 19 den 22. august. Her skal de avsløre ting om kommende filmer, serier og ikke minst spill, så sjansen for å ikke se Batman der er nesten null. I tillegg skal få nytt om både Wonder Woman 1984, The Batman, Justice League: The Snyder Cut og mer, så det er bare å glede seg.