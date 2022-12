HQ

under The Game Awards avslørte Splash Damage og Certain Affinity et nytt Transformers-spill kalt Transformers: Reactivate, men det var helt uten gameplay, selv om det ser ut til å være mye ressurser bak spillet.

Men nå har det blitt sluppet et nytt bilde via Twitter, som angivelig er fra en eldre versjon av spillet, og som gir oss en mer konkret idé om hvordan spillet vil se ut til slutt.

Du kan se den originale traileren nedenfor.