Nytt Call of Duty og remastere bekreftet for høsten 2020

La oss starte den 7. februar med månedens, om ikke årets, minst overraskende nyhet. Under kveldens investormøte bekreftet nemlig Activision at det vil lanseres et nytt Call of Duty til høsten. De ønsket derimot selvsagt ikke å si om ryktene som hevder det er Call of Duty: Black Ops 5 stemmer, ei hvem som utvikler spillet. Dermed må vi fortsette å vente litt på akkurat den biten.

Samtidig kunne de gjenta at en rekke remastere og/eller rebooter av velkjente spill og serier vil annonseres de kommende månedene, så det blir etter hvert klart om vi faktisk får se et nytt Crash Bandicoot, en remaster av Call of Duty: Modern Warfare 2 og mer om relativt kort tid.