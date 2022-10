Nytt Crash Bandicoot skal visst avsløres i desember

Ryktene om at Crash Bandicoot 4: It's About Time-skaperne i Toys for Bob arbeidet på et nytt Crash-spill begynte å gå lenge før de selv hintet til et hemmelig prosjekt i august, så det er godt å se at vi tilsynelatende ikke må vente mye lengre på bekreftelsen.

En rekke såkalte influencere, deriblant Canadian Guy Eh, har fått en mystisk pakke fra Activision som avslører at Crash Bandicoot 4 kommer til Steam den 18. oktober. Det som gjør dette ekstra interessant er at annonseringen gjøres i form av en slags kvittering som avsluttes med tilbudet "Hungry for more? Try our new Wumpa Pizza for $12.08". Jeg er langt fra den eneste som husker at selskapet gjorde noe lignende like før det forrige spillet i serien ble annonsert, så da er det ikke vanskelig å se at summen også kan være den amerikanske måten å skrive 8. desember på. Tilfeldigvis samme dag (amerikansk tid) den nyhetsfylte The Game Awards-sendingen finner sted.

Vi får se om Toys for Bob og Activision kommer med flere hint etter hvert eller om vi må vente til desember på bekreftelsen.