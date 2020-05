Nytt Dragon Quest-spill annonsert

Du ser på Annonser

I år feirer Dragon Quest-serien 34 år. I den anledning har utgiverne fra Square Enix nettopp annonsert hele tre nye spill i serien, som kommer om ikke altfor lenge. Utover et mobilspill samt et arkadespill er ett av disse også en vaskeekte RPG-konsolltittel.

Spillet bærer det lange navnet Dragon Quest: The Adventure of Dai - Infinity Strash. Akkurat som de to andre spillene er det basert på den japanske mangaserien Dragon Quest: The Adventure of Dai fra 90-tallet. Inntil videre er spillet kun bekreftet til Japan, så vi må vente og se om det også senere får en utgivelse i vesten.

Spillet vil komme en gang til neste år, men Square Enix har enda ikke sagt noe om hvilke konsoller det lander på. De har dog gitt oss en trailer til spillet, som du kan se nedenfor.