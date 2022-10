Nytt Dungeons & Dragons-storspill på vei

HQ

Kanadiske Tuque Game hadde ikke mye suksess med Dungeons & Dragons: Dark Alliance, som, preget av utallige feil og tvilsomme designvalg, raskt gikk i glemmeboken ved lanseringen i fjor sommer.

Nå prøver studioet seg imidlertid igjen, denne gangen med et genuint AAA-spill, og for å vise at de mener alvor, bytter de også navn. Det skriver Polygon på bakgrunn av en pressemelding fra D&D-rettighetsinnehaverne Wazards of the Coast.

Fra nå av vil Tuque Games hete Invoke Studios, og deres kommende prosjekt beskrives som "et AAA-spill avledet fra Dungeons & Dragons-universet og utviklet i Unreal 5-motoren."

Nøyaktig hvilken type spill det skal dreie seg om er foreløpig ikke kjent.