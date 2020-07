Du ser på Annonser

Den forrige traileren vi fikk fra Platinum Games og Square Enix sitt Babylon's Fall hevdet at vi skulle få mer informasjon en gang i sommer, men atter en gang har Covid-19 tvunget frem endringer.

I en ny melding skriver Bayonetta-utviklerne at de ikke kommer til å vise oss mer av Babylon's Fall i sommer likevel. Den gode nyheten er at utviklingen fortsatt pågår for fullt, og at de vil vise oss mer så snart de kan.