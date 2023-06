Nytt Friday The 13th-spill avslørt før planlagt

HQ

Ingen har vel fortsatt tellingen på hvor mange ganger et spill har blitt avslørt tidligere enn planlagt på grunn av at en skuespiller eller andre som ikke er like vant til spillindustriens lidenskap for å holde ting hemmelig sier litt for mye. Her kommer et nytt eksempel.

Da William Lockwood fra Rely on Horror fikk snakke med den legendariske og ikoniske Friday the 13th-filmkomponisten Harry Manfredini som en del av ukens Crystal Lake Reunion-arrangement avslørt nemlig sistnenvte at han lager musikken for et helt nytt Friday the 13th-spill. Det eneste som ble røpet utover spillets eksistens var at det skal ha en mer realistisk grafikk enn Friday the 13th: The Game og heller ikke være et asymmetrisk multiplayerspill.

Med tanke på at musikken sjelden lages veldig til i utviklingen av spill trenger vi nok likevel ikke å vente lenge på mer og offisiell informasjon.