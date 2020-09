Nytt God of War bekreftet for 2021

Santa Monica Studio har ikke tatt det særlig rolig etter at God of War ble lansert i 2018. Med ertende bilder og meldinger, en drøss med "Ragnarok is coming"-referanser og utallige jobbutlysninger var det aldri tvil om studioet allerede jobber med en oppfølger. En bekreftelse er uansett deilig å få. Spesielt når sluttprodukt virker å være overraskende nærme.

Sony avsluttet nemlig kveldens PlayStation 5 Showcase med en teasertrailer som bekrefter at et nytt God of War skal komme til PlayStation 5 en gang neste år. Selve traileren fokuserer veldig mye på Ragnarök, men pressemeldingen hevder at spillet ikke har fått et navn enda. Det viktigste er vel uansett at Kratos sitt eventyr skal fortsette i 2021 om alt går som planlagt.