De var ikke ikke bare Just Cause Mobile som fikk tid i rampelyset under Square Enix' presentasjon i går, for Hitman viste seg også å være på vei til mobil. Dette prosjektet har enda ikke fått et offisielt navn, og kalles foreløpig Prohect Hitman Sniper Assassins. Det utvikles av samme studio som lagde Hitman Sniper.

Spillet ser ikke ut til å inneholde Agent 47, og det virker som at vi skal få bli kjent med en ny agent med nummer 426. Se den korte teasertraileren nedenfor.