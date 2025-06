Nytt innhold vurderes for Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 imponerte spillere fra første stund. Etter å ha høstet utrolige anmeldelser og solgt millioner av eksemplarer, er det mange fans som ser på utvikleren Sandfall Interactive og lurer på hva som blir det neste.

Over på Bluesky avslørte utviklerne at de for tiden ser på mange forskjellige veier om hva de kan legge til for å forbedre opplevelsen for spillerne ytterligere. "Vi utforsker for tiden et bredt spekter av fremtidige forbedringer - fra tilgjengelighetsfunksjoner til nytt innhold og alle slags biter og bobs vi aktivt vurderer," lyder innlegget.

Nytt innhold virker selvfølgelig som den mest spennende delen av innlegget, men det er sannsynlig at tilgjengelighetsfunksjonene og lokaliseringsalternativene som er nevnt lenger nede i innlegget, kan bli prioritert først. Disse vil i teorien være enklere å inkludere enn det nye innholdet teamet tenker på. Uansett er det ingen tidslinje for disse tingene ennå, men Sandfall ville at vi skulle vite at de er på radaren.

Clair Obscur: Expedition 33 er ute nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.