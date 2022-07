Nytt livstegn fra Inazuma Eleven

Level-5 var en av de fremste utviklerne for PlayStation 2, Nintendo DS og Nintendo 3DS med titler som Dragon Quest VIII, Professor Layton and the Curious Village og Yokai Watch. Dessverre har studioet ikke lenger det samme fokuset på Vesten, og deres siste spill utgitt her var det sjelløse Ni no Kuni: Cross Worlds (utviklet av Sør-Koreas Netmarble), som er fullt av mikrotransajsjoner og til og med får NFT-er senere i år.

Men det finnes kanskje håp likevel. På Twitter avslører Level-5-sjefen Akihiro Hino at vi skal få vite mer om Inazuma Eleven: Great Road of Heroes senere i år. Spillet skulle opprinnelig slippes i 2019 og lanseres i vesten, men vil i stedet komme i 2023. Antakelig handler det hovedsakelig om Japan, men man kan håpe på en vestlig lansering også ettersom Inazuma Eleven-serien, som kombinerer fotball med japanske rollespill, alltid har hatt en lojal europeisk fanbase.