Nytt livstegn fra Mass Effect 4

For ett og et halvt år siden avslørte Bioware endelig at vi kommer til å få et nytt Mass Effect, som vanligvis omtales som Mass Effect 4 (selv om det ennå ikke har en tittel), mens noen velger å kalle det Mass Effect 5 på grunn av Mass Effect: Andromeda.

Vel, uansett hva det blir så virker det som om premierevisningen av det ikke bare er en fjern drøm lenger, fordi å bekrefter Bioware at spillet har forlatt pre-produksjonsfasen og gått inn i tidlig utvikling:

"There's also the next game in the Mass Effect universe, which is now early in development. It's going to be a while before we can talk about it in more detail, but we can't wait to show you what we're working on!"

Kort sagt betyr det at de nå begynner å designe faktisk gameplay og ikke bare holder på med planlegging. Det kan ta minst et par år før spillet kommer, men nå er vi bare glade for å høre at utviklingen går fremover og ikke ser ut til å stå fast i et utviklingshelvete som Andromeda gjorde.