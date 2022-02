Nytt om PS5/Xbox Series-versjonen av Apex Legends kommer "veldig snart"

HQ

Det er litt vilt å tenke på at selv om Apex Legends for øyeblikket er et av verdens mest populære spill, så er det enda ikke optimalisert til Xbox Series og PlayStation 5. Respawn har tidligere slått fast at de jobber på en optimalisering, men det er lenge siden vi har hørt noe konkret.

Under en nylig mediepresentasjon (via Eurogamer) slår Respawn fast at disse nyhetene kommer "veldig, veldig snart", men de ønsket ikke å sette noen konkret dato på dette.

Nylig ble det oppdaget en dedikert PS5-versjon av spillet på PlayStation Network, så vi er nok ikke langt unna en oppgradering.