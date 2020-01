Nytt patent viser stylus som festes til Joy-Con

Nintendo er kjent for å eksperimentere med produktene sine. I høst lanserte de for eksempel Ring-Con sammen med Ring Fit Adventure, som er en ganske unik sak. Nå ser det ut til at de har planer om å introdusere mer nytt.

Som Let's Go Digital har oppdaget har Nintendo nylig tegnet et patent på en ny stylus som skal festes til Joy-Con, som kan kombineres med HD Rumble for å få feedback.

Hvilke spill den er tiltenkt vites ikke enda, men det er mulig noe blir annonsert etter hvert. Du kan se bilder av den nedenfor.