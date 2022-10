Nytt RPG basert på Mortal Kombat på vei til iOS og Android

Netherrealm Studios og Warner Bors. har nylig annonsert et nytt spill i Mortal Kombat-serien som utvikles for iOS og Android. Det har fått tittelen Mortal Kombat: Onslaught og er overraskende nok ikke et slåssespill, men et flerspiller rollespill hvor du bygger et team av kjente krigere fra Mortal Kombat-universet og deretter kjemper mot vennene dine online i gruppekamper i sanntid.

Ed Boon jobber som kreativ sjef i Netherrealm Studios og hadde dette å si om prosjektet:

"We are pushing the boundaries of Mortal Kombat to allow players to experience the franchise in new ways, while still staying true to its core visceral nature. With Mortal Kombat: Onslaught, we reimagined Mortal Kombat into a strategic team-based collection RPG with fast-paced, group melee combat that both new and existing fans can enjoy."

Så langt er det verken en utgivelsesdato eller en trailer å vise, men når mer informasjon er tilgjengelig vil du kunne lese om det her på siden.