Nytt Silent Hill avslørt før planlagt?

Ryktene om at Konami hadde slått seg sammen med folk utenfor selskapet for å lage nye Silent Hill-spill hadde gått lenge før jeg nevnte det i "Secret Summer Games"-artikkelen min i 2020, så du kan trygt si at vi har ventet lenge på en bekreftelse. Nå virker det heldigvis som om vi ikke er langt unna.

Gjengen i Gematsu har lagt merke til at det sør-koreanske sensurorganet har satt sin dom over et spill kalt Silent Hill: The Short Message. Dessverre avsløres det ikke noe mer enn det, men som historien har vist flere ganger kan vi vanligvis stole på at dette ikke bare er tøv fra folka i øst. Slikt skjer sjelden veldig lenge før en annonsering heller, så det er lov å håpe at en avduking skjer på The Game Awards i desember eller noe.