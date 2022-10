Godt over to år har gått siden ryktene om at Konami hadde startet arbeidet på en rekke nye Silent Hill-spill, så mange har nok trodd det bare var oppspinn. Det virker ganske tvilsomt nå.

Konami forteller nemlig at de skal ha en stream klokken 23 den 19. oktober som utelukkende skal fokusere på Silent Hill. Jeg tviler sterkt på at denne kun vil vise noe fra den kommende filmen. Dermed er det bare å følge med onsdag kveld om du lengter etter et nytt Silent Hill-spill.