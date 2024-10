Nytt Starship Troopers VR-spill kommer til PS VR2, Meta Quest 3 og 2 i oktober

Starship Troopers, Paul Verhoevens sci-fi-film fra 1997, får nok en videospilltilpasning i år. Denne måneden, sammen med Co-op-skytespillet Starship Troopers: Extermination, som kommer på PlayStation 5, Xbox Series og PC, vil Sony denne måneden lansere et VR-spill for Meta Quest 2 og 3, og PlayStation VR2.

Kalt Starship Troopers: Continuum, dette spillet fra Sony Pictures Virtual Reality og XR Games vil foregå 25 år etter slaget om Klendathu, når krigen mellom Føderasjonen og Arachnid er fastlåst ... helt til noe dukker opp på planeten Janus-4 som kan tippe balansen, for den ene eller den andre siden.

HQ

Spillet er et rollespill for én til tre spillere. Du spiller en PsyCommander, som er i stand til å kontrollere andre mennesker. Når du tar på deg headsettet, tar du kontroll over en soldat. Hvis du faller, overtar du umiddelbart kontrollen over en annen soldat, men selv om de dør, blir det psykiske grensesnittet, kjent som Continuum, sterkere, slik at du og lagkameratene dine kan få flere fordeler samtidig (opptil 40 fordeler og 20 våpen).

Casper Van Dien, som spilte Rico i den originale filmen, vender tilbake til sin karakter i spillet, denne gangen som general. "Han blir hardere, sterkere, mer pragmatisk ... men til hvilken pris?", sier Van Dien på PS Blog.

Starship Troopers: Continuum lanseres på Meta Quest 2 og 3, og PlayStation VR2, den 31. oktober.