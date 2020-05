Nytt Thimbleweed Park er ute nå og helt gratis

Thimbleweed Park var Ron Gilberts kjærlighetsbrev til den pek og klikk-sjangeren han sammen med Tum Schafer dominerte hos Lucasarts. Både spillere og pressen elsket det, og det bød på alt man kan forvente av et spill i sjangeren: fargerike karakterer, flott historie og smart humor.

Siden har det dog vært stille fra Gilbert, men i helgen avslørte han at han nå er klar for et gjensyn med Thimbleweed Park-universet, og ikke bare det - han stealth-slapp et nytt spill også. Og best av alt er at det er helt gratis.

Det heter Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure og som navnet antyder er Delores hovedkarakteren og nå fotograf hos Nickel News, hvor nye eventyr venter. Eller som den offisielle beskrivelsen lyder:

"Thimbleweed Park hasn't changed at all in the year she's been away... or has it?"

Surf over til Epic Game Store eller Steam og last det ned gratis for en flott start på uken.