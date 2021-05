Nytt Timesplitters er nå igang for fullt

Siden dagens ikke akkurat har vært stappfull med nyheter kan vi like gjerne ta en oppdatering om fremtiden til Timesplitters-serien. For i 2019 nøyde THQ Nordic seg med å si at de hadde hyret inn Steve Ellis, en av seriens skapere, til å "planlegge Timesplitters sin fremtid", noe som nå har gitt resultater.

I en pressemelding skriver THQ og Koch Media at de gjenoppliver utviklerstudioet og har fått inn flere av de samme personene for å lage et helt nytt Timesplitters. Noe mer enn det kan de uansett ikke si siden arbeidet såvidt har startet, så det vil nok ta flere år før vi får se om den klassiske serien kan klare seg godt i dagens samfunn også.