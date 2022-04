Nytt Tomb Raider bekreftet - bruker Unreal Engine 5

Da Tomb Raider feiret Tomb Raider sitt 25-årsjubileum i fjor var Square Enix veldig tidlig ute med å si at de ville forsøke å blande de beste delene av originalene og den nye trilogien i Lara Croft sitt neste eventyr, men sa samtidig at vi nok måtte vente lenge på annonseringen av et nytt spill. Det var på en måte en overdrivelse.

Som en del av kveldens Unreal Engine 5-fokuserte stream fra Epic Games i kveld dukket Crystal Dynamics, skaperne av Tomb Raider og Rise of the Tomb Raider, opp for å bekrefte at de bruker den rykende ferske og veldig spennende motoren til å lage et nytt Tomb Raider-spill. Motorskiftet håper de vil la dem sette en ny standard for seriens fokus på et historiedrevet eventyr fylt med vakre omgivelser og veldig imponerende opplevelser. Noe mer nevneverdig enn det ønsker de ikke å si enda, men selv om Square Enix var skuffet over salgstallene til trilogien får vi altså mer etter hvert.