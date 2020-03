Nytt Tony Hawk-spill bekreftet for 2020 av The Death Set

Mens skateboardere har hevdet de vil være i et nytt Tony Hawk Pro Skater-spill og såkalte "insidere" har hevdet remastere av de klassiske spillene er på vei har Activision på sin side sagt null og niks. Utgiverne har fortsatt ikke sagt noe, men det har en musikkgruppe.

Punk Rock-gruppen The Death Set bestemte seg for ødelegge moroa for Activision sin PR-avdeling med å legge ut følgende melding på Facebook (som raskt ble fjernet, men snappet opp av TheNathanNS på Twitter):

"Just licensed 5 new songs to Tony Hawk 2020 game. You'll be hearing this shit soon."

Med bare to setninger virker det altså som om gruppen bekreftet at vi får et nytt skateboarding-spill fra Tony Hawk i år og at det tydeligvis vil avdukes snart med mindre coronaviruset fortsetter å endre planene til folk.

