Nytt Xbox Partner-arrangement bekreftet denne uken

HQ

I januar hadde Microsoft et showcase der de viste og snakket om noen av sine kommende spill, med fokus på sine egne tilbud. Men det er selvfølgelig mange tredjepartstitler på vei også, og det er med disse i tankene at Microsoft nå har annonsert et 30-minutters arrangement de kaller Xbox Partner Preview.

Blant spillene som er bekreftet å dukke opp, er Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess og The First Berserker: Khazan, men det kommer selvsagt flere titler enn det.

Så når starter dette? Denne onsdagen, klokken 18:00 GMT / 19:00 CET. Men ikke forvent å se den første Starfield -utvidelsen, Indiana Jones and the Great Circle eller noe sånt - for som nevnt er arrangementet fokusert på tredjeparter.